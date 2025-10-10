Игонин о товарищеских играх «Зенита» с зарубежными командами: «Один из передовых клубов, который монетизирует имя. Эти матчи приносят прибыль»

Алексей Игонин отметил значимость товарищеских матчей «Зенита» с зарубежными клубами.

«Здесь, конечно, у «Зенита » свои цели и задачи. Здесь нужно отметить не только спортивную составляющую. Так понимаю, у вас больше вопрос политический. Но есть и важная вещь, может быть, о ней мало кто вспоминает — финансовая история. Эти матчи приносят прибыль. В этой части «Зенит», наверное, один из передовых клубов, который монетизирует имя. Работа, которая проводится, достаточно большая.

К сожалению, мы видим, что не все в руках клуба, поэтому не состоятся матчи [в октябре]. То что проходят переговоры, есть интерес и, самое главное, спрос на российские клубы — это вселяет оптимизм», — сказал бывший полузащитник «Зенита».

За последние годы петербургский клуб проводил товарищеские матчи с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, с турецким «Фенербахче», с иранским «Сепаханом», с казахстанским «Кайратом», с азербайджанским «Нефтчи», со швейцарским «Сьоном», а также с командами из Катара, Бразилии и Аргентины.