  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игонин о товарищеских играх «Зенита» с зарубежными командами: «Один из передовых клубов, который монетизирует имя. Эти матчи приносят прибыль»
7

Игонин о товарищеских играх «Зенита» с зарубежными командами: «Один из передовых клубов, который монетизирует имя. Эти матчи приносят прибыль»

Алексей Игонин отметил значимость товарищеских матчей «Зенита» с зарубежными клубами.

«Здесь, конечно, у «Зенита» свои цели и задачи. Здесь нужно отметить не только спортивную составляющую. Так понимаю, у вас больше вопрос политический. Но есть и важная вещь, может быть, о ней мало кто вспоминает — финансовая история. Эти матчи приносят прибыль. В этой части «Зенит», наверное, один из передовых клубов, который монетизирует имя. Работа, которая проводится, достаточно большая. 

К сожалению, мы видим, что не все в руках клуба, поэтому не состоятся матчи [в октябре]. То что проходят переговоры, есть интерес и, самое главное, спрос на российские клубы — это вселяет оптимизм», — сказал бывший полузащитник «Зенита».

За последние годы петербургский клуб проводил товарищеские матчи с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, с турецким «Фенербахче», с иранским «Сепаханом», с казахстанским «Кайратом», с азербайджанским «Нефтчи», со швейцарским «Сьоном», а также с командами из Катара, Бразилии и Аргентины.

Как вам дерби?21596 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Игонин
товарищеские матчи (клубы)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Погребняк о Жерсоне: «Надо избавляться от этого балласта, если он не хочет быть в «Зените». Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше»
48вчера, 17:01
«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябрьскую паузу: «Из-за логистических барьеров организовать выезд не удалось. Продолжаем переговоры с разными командами, в том числе европейскими»
4вчера, 12:02
Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти. «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека (Gazeta Esportiva)
168вчера, 09:58
Главные новости
Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, в самых лучших клубах, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»
10 минут назад
«Спартак» отклонил несколько тренерских кандидатур Кахигао из-за сомнений в их уровне (Metaratings)
615 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии
1017 минут назад
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
2817 минут назад
Футбольный морской бой – кто точней?
27 минут назадТесты и игры
«Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и директорами клуба в декабре. Красно-зеленые идут вторыми в РПЛ («Чемпионат»)
4059 минут назад
«Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей
24сегодня, 07:13
Далич о 100 матчах во главе сборной Хорватии: «Даже не задумывался, что доберусь до такой отметки. Очень горжусь нашей командой»
19сегодня, 06:15
Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, победа 10:0 в отборе к ЧМ-2026, суды Аршавина, Малкин зажигает на старте сезона НХЛ и другие новости
10сегодня, 06:10
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о паспорте РФ для Мойзеса: «Историю Дугласа не хотим повторять. Это имеет смысл, если он готов помогать сборной России, а не только клубу обходить лимит на легионеров»
59 секунд назад
Черданцев не считает «Динамо» претендентом на чемпионство: «Можно тешить надеждами, что 9 очков отыгрываются. Но у нас нет ни одного матча, где фаворит выходит и забирает 3 очка»
13 минуты назад
Гнабри о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется. Он преуспеет, уверен»
431 минуту назад
Бельгия – Северная Македония. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
49 минут назад
Гришин о лидерстве ЦСКА: «Челестини убрал мешавший ромб Николича и дал молодым играть так, как они умеют – зрелищнее, с обилием фланговых атак»
15сегодня, 06:42
Франция – Азербайджан. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 06:27
Германия – Люксембург. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:51
Батраков назвал Ракова самым талантливым, с кем играл: «Надеюсь, Вадим будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив»
6сегодня, 04:52
Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии с 45 голами, обойдя Польстера
3сегодня, 03:58
Борис Игнатьев о матче России с Ираном: «Очень достойный соперник, на фоне которого интересно проверить свой уровень»
4сегодня, 03:43