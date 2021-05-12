Азмун признан лучшим игроком сезона РПЛ, Дзюба – второй, Нобоа – третий

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ.

26-летний нападающий стал чемпионом страны в третий раз подряд и за 24 игры забил 19 мячей.

Лучшего игрока сезона определяли главные тренеры клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы «Матч Премьер».

По итогам опроса Азмун занял первое место с 76 баллами, вторым стал его одноклубник Артем Дзюба (61), третьим – полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (51).

Азмун выступает за «Зенит» с сезона-2018/19. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Азмун – лучший игрок РПЛ по мнению футболистов, Дзюба – 2-й, Влашич – 3-й, Ларссон – 6-й

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