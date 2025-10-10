Батраков назвал Ракова самым талантливым, с кем играл: «Надеюсь, Вадим будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив»

Алексей Батраков назвал Вадима Ракова самым талантливым футболистом, с кем играл.

«Для меня это самый талантливый футболист, с кем я играл и рос. Хочется, чтобы он заиграл. То, что Вадим сейчас в «Крыльях» [в аренде] — это хорошее решение, и его результативность тому подтверждение.

Надеюсь, он будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив», — сказал полузащитник «Локомотива ».