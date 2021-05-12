«Барса», «Юве» и «Реал» не приемлют принуждения. Либо мы реформируем футбол, либо станем свидетелями его краха». Заявление клубов о делах в УЕФА из-за Суперлиги

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с совместным заявлением после возбуждения УЕФА против них дисциплинарного дела из-за .

«Барселона», «Ювентус» и «Реал Мадрид» хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, используемого УЕФА по отношению к трем из числа наиболее важных организаций в истории футбола.

Такое тревожащее отношение представляет собой вопиющее нарушение решения суда, который уже четко предупредил УЕФА о необходимости воздержаться от любого наказания клубов-основателей Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.

Таким образом, возбуждение УЕФА дисциплинарного дела непостижимо и является прямой атакой на принцип верховенства закона, который мы, граждане Европейского Союза, создали демократическим путем. Также это представляет собой неуважение к авторитету суда.

С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам наилучшее шоу.

Эта цель должна быть достигнута в рамках принципов устойчивости и солидарности, особенно в нынешней сложной экономической ситуации, в которой сейчас находятся многие европейские клубы.

Вместо того чтобы найти пути модернизации футбола посредством открытого диалога, УЕФА ожидает, что мы отменим текущие судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол.

, «Ювентус» и , клубы, которым уже больше ста лет, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, и в то же время твердо готовы обсудить срочные решения, которые сейчас необходимы футболу – уважительно и посредством диалога.

Либо мы реформируем футбол, либо мы станем свидетелями его неминуемого краха», – говорится в заявлении клубов.

УЕФА все-таки думает выкинуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ. Что об этом известно?