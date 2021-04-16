Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об отношениях России и Украины.

– На предстоящем Евро будете болеть и за Россию, и за Украину?

– В первую очередь, конечно, за сборную России – команду, за которую провел больше ста игр. Горжусь тем, что выходил в ее футболке на многих больших турнирах.

Такое отношение к ее гимну и флагу актуально для меня и теперь – когда гимн России играет на Новый год, вся моя семья встает, мы вместе поем гимн, и мурашки бегут по телу.

Украина для меня – тоже родная, у меня там живет много родственников. Но моя страна – Россия.

Вообще, для меня россияне и украинцы – единый народ. И мне бы очень хотелось, чтобы все проблемы в их взаимоотношениях остались позади.

– Вы родились в Луганске, начали карьеру футболиста в Донецке. Там, в проблемных регионах, у вас кто-то остался?

– В Луганске живут мама, сестра, брат. В Донецке – вся родня жены: отец, дядя. Моя теща – то в Донецке, то в Испании, – сказал экс-игрок «Спартака».