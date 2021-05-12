Зарема Салихова: «В России кризис футбольных менеджеров, они отсутствуют как класс. Это одна из серьезнейших проблем нашего футбола»

, жена владельца Леонида Федуна, высказался о нехватке квалифицированных менеджеров в российском футболе.

«Шамиль Газизов был назначен не потому, что он мой родственник, не потому, что мы были с ним знакомы, и не потому, что мы с ним из одного города. Я не была в Уфе 11 лет.

В России в данный момент существует кризис футбольных менеджеров, такие люди у нас отсутствуют как класс. Это проблема не только «Спартака», а всех клубов. Успешные бизнесмены, менеджеры и директоры считают, что свой опыт в бизнесе можно переложить на футбол, и это будет работать.

С одной стороны, это так, пример Жиркова (бывшего заместителя председателя совета директоров «Спартака» – примечание Sports.ru) это подтверждает. Но Александр добился успеха не за год и не за два.

Отсутствие квалифицированных кадров – одна из серьезнейших проблем нашего футбола. В итоге выбор пал на », – сказал Салихова.

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