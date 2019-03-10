Утяшева, Загитова и Большунов вошли в топ-3 рейтинга доверия спортсменам у россиян, Овечкин – 4-й, Дзюба – 8-й

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Исследовательский холдинг «Ромир» назвал десятку спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.

Рейтинг возглавила двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Второе место – у чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов замкнул топ-3.

За ними следуют хоккеист Александр Овечкин (4-е место), бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (5-е) и Федор Емельяненко (6-е), тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова (7-е), футболист Артем Дзюба (8-е), теннисистка Мария Шарапова (9-е) и прыгунья с шестом Елена Исинбаева (10-е).

В соцопросе участвовали 2400 россиян. Респондентам предлагалось назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, варианты ответа не предлагались.

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