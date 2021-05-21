Александр Волков: «Страна вспоминает о тебе, только когда ты медальки выигрываешь»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков поделился мнением о любительском спорте в России.

«За первый бой в профессионалах мне заплатили пять тысяч рублей, я такой: «О, ни фига себе, этим можно зарабатывать деньги? Пять тысяч рублей за бой, неплохо!»

А раньше я выступал только за медальки, ничего не платили. На любителях дерешься 3-4 боя, получаешь медальку и рад, что ты чемпион Москвы.

Наш любительский спорт суперкоррумпирован. Сейчас ребята выступают по кикбоксингу — продвигают своих. Обычный парень дерется с местечковым, и если бой дошел до решения, то обычный парень проиграет тому бойцу, которого ведут.

Или есть такая тема всем известная — кто-то не выполнил мастера спорта, ему нужно это звание. Ты, допустим, мастер, к тебе подходят: «Слей давай ему бой, поедешь на Европу, мир. А он получит мастера, ему не хватает одного боя».

Я понимаю, что медальки — это тоже очень хорошо, выступать за честь страны и так далее. Но, к сожалению, страна о тебе вспоминает, только когда ты эти медальки выигрываешь. А чтобы еще до них дойти — нужно пройти всю эту коррупцию, бюрократию и так далее», – сказал Волков.

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