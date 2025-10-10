  • Спортс
  • Гришин о лидерстве ЦСКА: «Челестини убрал мешавший ромб Николича и дал молодым играть так, как они умеют – зрелищнее, с обилием фланговых атак»
Гришин о лидерстве ЦСКА: «Челестини убрал мешавший ромб Николича и дал молодым играть так, как они умеют – зрелищнее, с обилием фланговых атак»

Александр Гришин отметил прогресс ЦСКА при тренере Фабио Челестини.

После 11 туров армейцы лидируют в РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.

«Этого тренера у нас никто не знал. Все думали, что с уходом Николича армейцы просядут. Вместо этого ЦСКА начал играть в более зрелищный и атакующий футбол с обилием фланговых атак. Защита осталась как при Николиче, но Челестини убрал мешавший команде ромб Николича и дал молодым ребятам играть так, как они умеют.

Челестини нравится мне тем, что он при любом счете заставляет ребят играть в атаку. Он несколько раз чуть не поплатился за это, но зато зрителям такой футбол нравится, а это самое важное», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
