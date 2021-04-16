10-матчевый бан Куделы за расизм в адрес Камара оставлен в силе. Чех пропустит Евро

УЕФА рассмотрел апелляцию защитника «Славии» Ондржея Куделы на решение о дисквалификации за расизм в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара.
Апелляция была отклонена, наказание в виде дисквалификации на 10 матчей под эгидой УЕФА осталось в силе.
Таким образом, 34-летний чех пропустит Евро-2020, хотя в сборной Чехии держали для него место в заявке в расчете на положительный исход дела.
Кудела якобы оскорбил Камара во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Камара утверждал, что чех назвал его «гребаной обезьяной». Кудела и представители «Славии» отрицали это.
Юридическая фирма, представлявшая интересы Куделы, сообщала, что по итогам расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.