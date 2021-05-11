Уход Варана из «Реала» практически неизбежен. Клуб хочет получить за француза свыше 60 млн евро

Полузащитник Иско, а также защитники и Марсело, вероятно, покинут «Реал» в это межсезонье.

По данным As, уход француза практически неизбежен. 28-летний игрок хочет попробовать свои силы в новом чемпионате. Срок его контракта истекает летом 2022 года, поэтому «Реал» вынужден продать его сейчас, иначе через год защитник уйдет бесплатно.

«Мадрид» намерен выручить на трансфере Варана свыше 60 миллионов евро. В ближайшее время на замену ему будет подписан на правах свободного агента .

и Иско потеряли место в стартовом составе и в прошлом сезоне играли нерегулярно.

«Реал» в общей сложности планирует заработать на продаже троих футболистов порядка 100 миллионов евро.

Также клуб отпустит и , если получит хорошие предложения.