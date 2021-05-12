Зидан решил уйти из «Реала» (Фабрицио Романо)

Теги Реал Мадрид Ла Лига отставки Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри Футбол

Зинедин Зидан в следующем сезоне не будет работать главным тренером «Реала».

Как информирует журналист Фабрицио Романо, француз принял решение покинуть эту должность.

В 2019 году вернувшись в «Реал» после перерыва, Зидан выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом на случай ухода Зидана был экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Аллегри отказался возглавить «Тоттенхэм». Он хочет в «Реал» и ждет развития ситуации

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