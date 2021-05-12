«Вернулись кликать». Твиттер «Зенита» о словах Заремы про популярность «Спартака»

«Зенит» отреагировал на высказывания жены владельца Леонида Федуна Заремы Салиховой о популярности красно-белых.

Салихова, комментируя свой уход из совета директоров «Спартака», сказала следующее: «Не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».

В твиттере петербуржцев на эту цитату ответили гифкой с зайчонком, ожесточенно кликающим на мышь, с хештегом #ВернулисьКликать.