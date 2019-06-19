Лига наций (жен). Россия играет с Бельгией

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сегодня сборная России сыграет с командой Бельгии.

Нидерланды в первом матче дня уступили Германии (2-3). Япония обыграла Китай (3-0).

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

2-й тур

Нидерланды – Германия – 2-3 (25:18, 18:25, 30:28, 23:25, 12:15)





Таиланд – Корея – 1-3 (25:15, 13:25, 18:25, 17:25)





Китай – Япония – 0-3 (13:25, 19:25, 17:25)





Бельгия – Россия – 0-0 (23:19, идет первый сет)





Сербия – Польша – 17:00





Бразилия – Доминиканская Республика – 19:00





Турция – Италия – 20:00





США – Канада – 22:00





Турнирное положение: Япония – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Нидерланды – 1-1 (4), Россия – 1-0 (3), Китай – 1-1 (3), США – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Корея – 1-1 (3), Турция – 1-0 (2), Германия – 1-1 (2), Италия – 1-0 (2), Польша – 0-1 (1), Сербия – 0-1 (1), Канада – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Таиланд – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.