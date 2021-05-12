Газизов о словах Заремы о Кокорине: «Когда я пришел, «Спартак» был на девятом месте, а когда уходил – первым. Какие вопросы?»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил Зареме Салиховой, жене владельца московского клуба Леонида Федуна, на слова по поводу трансфера нападающего Александра Кокорина, теперь выступающего за «Фиорентину».

– Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать все время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять?

Сейчас можно говорить все что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил – первым. Вот и все. Какие вопросы?

– Есть вопросы по Кокорину.

– А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тила отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.

– Можете в целом сказать, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

– Давайте не будем развивать тему. Давайте подождем, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи...

– Позвольте все-таки один уточняющий вопрос. Процитирую Салихову: «Плюс он (Газизов) рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел».

– Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю! – ответил Газизов.

Зарема о Кокорине: «Газизов говорил, что в случае неудачи все покроет из своих средств. Это осталось только на словах»

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