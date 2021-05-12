Эмери выиграл 11-й трофей в карьере, 10 из них – кубки

выиграл финал Лиги Европы, одолев «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 – по пенальти).

Для главного тренера это первый трофей за время работы в «Вильярреале». Он возглавляет команду с 2020 года.

В целом испанский специалист завоевал 11-й трофей в карьере, из них 10 – различные кубки. Он добивался побед в турнирах с «Севильей» и «ПСЖ» – с парижанами он пока единственный раз в карьере был чемпионом страны.

Также это четвертая победа Эмери в – первые три были с «Севильей» в период с 2014 по 2016 год.

Де Хеа не забил решающий пенальти в серии 11-метровых в финале ЛЕ с «Вильярреалом»