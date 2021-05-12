У «Реала» будет приоритет при покупке Холанда. Мадридцам, вероятно, придется ждать лета 2022-го (As)

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«Реал» продолжает интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Как сообщает As, мадридцам, скорее всего, придется ждать до лета 2022 года – сейчас за трансфер придется заплатить слишком большую сумму.

Следующим же летом норвежца можно будет приобрести за меньшие деньги, поскольку у него есть договоренность с клубом насчет возможного ухода.

Отмечается, что у президента «Реала» Флорентино Переса и председателя совета директоров «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке отличные отношения, в связи с чем дортмундцы готовы отдать мадридцам приоритет в случае возникновения конкуренции за футболиста. Сам игрок тоже предпочел бы перейти в «Реал».

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