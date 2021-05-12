Зарема об Урунове: «Газизов говорил: это азиатская звезда, потенциальная цена – 20-30 млн»

, жена владельца Леонида Федуна, высказалась о переходе в московский клуб хавбека «Уфы» .

«Газизов говорил, что это азиатская звезда и он сможет легко продать игрока за 5-7 млн евро. Якобы его могут взять ЦСКА и «Герта», его потенциальная цена 20-30 млн, а вы ничего не понимаете.

Он говорил, что вы можете потерять Урунова, так же как в свое время потеряли , который был у вас на просмотре.

Когда стало понятно, что у Урунова ничего не получается, я стала говорить: «Давайте отправим его в аренду, так как это молодой игрок и ему нужна практика, а места в составе «Спартака» для него нет».

Услышав это, Газизов начал краснеть и обижаться и доказывал, что это игрок основы «Спартака». Говорил, что если он не нужен клубу, то он может его продать, но все это осталось только на словах», – заявила Салихова.

После зимней паузы Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды. За 16 матчей РПЛ в этом сезоне Остон получил 3 желтых карточки. Его статистику смотрите здесь.