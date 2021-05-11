Гильерме признан лучшим вратарем сезона РПЛ

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Российская Премьер-лига признала голкипера «Локомотива» Гильерме лучшим вратарем сезона-2020/21. Победитель в номинации определялся по наибольшему количеству сухих матчей.

35-летний голкипер железнодорожников провел в минувшем сезоне 14 матчей на ноль. У его ближайших преследователей 11 таких игр.

Всего же Гильерме принял участие в 25 матчах чемпионата и пропустил в них 27 голов.

Он не был включен в расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.

Статистику игрока можно изучить здесь.

 
 
 
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Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

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