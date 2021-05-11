Руй Витория: «Спартак» способен брать трофеи, это было важно для моего решения»

Новый главный тренер «Спартака» поделился впечатлениями о своем назначении в московский клуб.

Специалист дал небольшое интервью португальскому телеканалу Channel 11, где его спросили о перспективе встреться в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую Витория тренировал ранее.

«Будем бороться! Мы можем сыграть с «Бенфикой», … Да много кто может выпасть.

Я выучил уже несколько слов на русском языке. На изучение русского языка у меня уйдет 10 лет (смеется).

Сейчас передо мной стоит новый вызов, и для меня это большая честь. Это исторический для России клуб, который в следующем году празднует свое столетие, он хочет расти и доверился мне.

Также способен брать трофеи, и для моего решения это было важно», – сказал Витория.

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