Руй Витория: «Спартак» способен брать трофеи, это было важно для моего решения»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями о своем назначении в московский клуб.
Специалист дал небольшое интервью португальскому телеканалу Channel 11, где его спросили о перспективе встреться в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую Витория тренировал ранее.
«Будем бороться! Мы можем сыграть с «Бенфикой», «Генком»… Да много кто может выпасть.
Я выучил уже несколько слов на русском языке. На изучение русского языка у меня уйдет 10 лет (смеется).
Сейчас передо мной стоит новый вызов, и для меня это большая честь. Это исторический для России клуб, который в следующем году празднует свое столетие, он хочет расти и доверился мне.
Также «Спартак» способен брать трофеи, и для моего решения это было важно», – сказал Витория.
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