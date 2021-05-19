Лукашенко о замене флага Беларуси в Риге: «Такие ситуации вызывают патриотизм и еще большее уважение к нашим символам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался касательно замены флага страны на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.

Флаг Беларуси был установлен в центре латвийской столицы вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

«Такие ситуации, как в Риге, вызывают у нас патриотизм и еще большее уважение к нашим символам», – передает слова Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на телеграм-канал ATN News.

На аренах и официальных мероприятиях ИИХФ продолжает использовать красно-зеленый флаг.

Скандал на ЧМ-2021: флаг Беларуси в Риге заменили на бело-красно-белый, а сборную предлагают отстранить