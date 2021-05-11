Конте намерен покинуть «Интер» из-за разногласий с руководством

Главный тренер может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

51-летний специалист, который привел команду в победе в Серии А в минувшем сезоне, недоволен планами боссов «нерадзурри» сократить финансирование.

Материал о возможном уходе Конте стал главной темой свежих номеров La Gazzetta dello Sport и Il Corriere dello Sport.

Президент «Интера» Стивен Чжан намерен выручить на продажах футболистов порядка 90 миллионов евро, а также сократить зарплатную ведомость на 15-20 процентов.

Сам Конте с Чжаном еще не встречался, но несколько раз общался с ним по телефону, и на текущий момент все идет к тому, что тренер команду покинет. Это может произойти в течение ближайших 48 часов.

Юрист Анджело Капеллини, занимающийся вопросами контрактов, два дня подряд посещал офис «Интера». Действующий договор Конте рассчитан до 2022 года.

Если дело действительно дойдет до отставки, заменить в «Интере» Конте могут Массимилиано Аллегри, Синиша Михайлович, Паулу Фонсека или Маурицио Сарри.