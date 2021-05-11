Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в прошлом сезоне РПЛ

Гол полузащитника Дениса Макарова в ворота признан лучшим по итогам сезона РПЛ.

23-летний хавбек забил в ворота петербургской команды в матче 21-го тура (2:1), протащив мяч с центра поля к воротам и обыграв двух защитников.

В общей сложности Макаров в минувшем сезоне забил семь мячей в 28 матчах чемпионата России. Его статистика – здесь.