Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в прошлом сезоне РПЛ

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова в ворота «Зенита» признан лучшим по итогам сезона РПЛ.
23-летний хавбек забил в ворота петербургской команды в матче 21-го тура (2:1), протащив мяч с центра поля к воротам Андрея Лунева и обыграв двух защитников.
В общей сложности Макаров в минувшем сезоне забил семь мячей в 28 матчах чемпионата России. Его статистика – здесь.
⚽ Шикарный дриблинг и удар точно в цель – секрет лучшего гола сезона 2020/21 от Дениса Макарова!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021
📊 Лучший гол сезона выбран совместно представителями #ТинькоффРПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Макаров pic.twitter.com/OOzbBsV3A4