Директор «Баварии» о срыве трансферов Виртца и Вольтемаде: «Остаемся одним из самых привлекательных клубов мира. Подписали из АПЛ Диаса и Джексона, а 2 года назад – Кейна»

Гендиректор «Баварии» считает, что клуб по-прежнему привлекателен для звездных игроков.

– Виртц перешел в «Ливерпуль», Вольтемаде — в «Ньюкасл». Неужели «Бавария» больше не получает желаемых игроков?

– Это преувеличение, и, на мой взгляд, оно не соответствует действительности. «Бавария» остается одним из самых привлекательных клубов мира.

Они оба перебрались в Премьер-лигу, но в то же время мы подписали двух игроков из Англии – Диаса и Джексона. И, напомню, два года назад мы подписали Кейна, – сказал Ян-Кристиан Дрезен в интервью Welt am Sonntag.