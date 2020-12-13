«Месси не нужно ничего выигрывать, чтобы показать, что он лучший. Ему нечего доказывать». Вратарь «Удинезе» Муссо о Лео в сборной

Аргентинский вратарь высказался о капитане «Барселоны» .

«Я не согласен с теми, кто сомневается в Лео. Ему не нужно ничего выигрывать, чтобы показать, что он лучший.

Месси заслуживает победы на большом турнире, но футбол так не работает. Три финала (два – в Кубке Америки, еще один – на чемпионате мира 2014 года – Sports.ru) он провел очень хорошо, как и вся команда, но выиграть не удалось.

Очевидно, что Месси всегда хорошо играл за сборную. Победа или поражение в финале... Все мы знаем, что разницу делают детали.

По моему мнению, Месси – лучший игрок всех времен. Так что я не могу согласиться с теми, кто говорит, что он должен выиграть что-то со сборной. Ему уже нечего доказывать», – сказал Муссо.