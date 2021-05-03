«Спартак» договорился с «Челси» о рассрочке по трансферу Мозеса. Платить будут до 2023 года

Руководство «Спартака» договорилось с о поэтапных выплатах за трансфер вингера .

Изначально бывший генеральный директор Шамиль Газизов договорился, что за трансфер 30-летнего нигерийца заплатят 5 млн евро одним траншем в течение 10 дней после активации опции выкупа.

Новый менеджмент «Спартака» в лице Евгения Мележикова и договорился разбить платежи на три года: этим летом выплатят 1,8 млн евро, следующим – еще 1,8 млн, а заключительные 1,4 млн будут заплачены летом 2023 года, сообщает Eurostavka.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды. 30-летний нигериец провел 20 матчей за красно-белых, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Спартак» в прошедшем сезоне занял второе место в таблице.