Гран-при Монако-2021. 1-я практика. Перес – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 17-й

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Монте-Карло
20 мая 2021 года
1-я практика
 
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.12,487 (36 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,119 (32)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,161 (39)
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,442 (37)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,508 (34)
6. Валттери Боттас («Мерседес») +0,644 (36)
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,749 (31)
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,245 (33)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,259 (39)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,594 (31)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,603 (33)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,619 (27)
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,718 (37)
14. Николас Латифи («Уильямс») +1,781 (41)
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,794 (36)
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,833 (37)
17. Никита Мазепин («Хаас») +2,129 (33)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,314 (35)
19. Джордж Расселл («Уильямс») +2,353 (34)
20. Шарль Леклер («Феррари») +7,131 (4)
 

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