Кейн о будущем: «Я поговорю с Леви, но решение будет зависеть от меня. Не хочу жалеть о чем-то в конце карьеры»

Нападающий «Тоттенхэма» высказался о своем будущем, а также прокомментировал информацию о том, что президент «шпор» не намерен отпускать его в другой клуб.

«Я надеюсь, что у нас достаточно хорошие отношения. Я отдал клубу... Я провел в «Тоттенхэме» 16 лет своей жизни. Так что я надеюсь, что мы сможем провести хороший и честный разговор, чтобы понять, какую позицию занимает каждая из сторон.

Настал тот момент моей карьеры, когда я должен задуматься, посмотреть, где я нахожусь, а потом по-хорошему и честно поговорить с президентом. Это точно.

Я надеюсь, что мы сможем поговорить. Я уверен, что он захочет изложить свое видение ситуации, но в конечном итоге все будет зависеть от меня, от того, что я чувствую, от того, что будет лучше для меня и моей карьеры в данный момент.

Я не хочу жалеть о чем-то в конце карьеры. Я хочу показать свой максимум. Я уже говорил, что никогда не заявлял о намерении провести всю карьеру в «Тоттенхэме». Я никогда не говорил, что уйду из клуба. Но, знаете ли, я нахожусь на этой стадии. Люди могут смотреть на это так: «Он отчаянно нуждается в трофеях, ему просто нужны трофеи», – сказал Кейн.

Ранее появилась информация о том, что форвард намерен покинуть «Тоттенхэм» этим летом и уже уведомил об этом руководство клуба. Сообщалось, что он хочет перейти в «Манчестер Сити».

В этом сезоне Кейн провел 34 матча в , забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач. С полной статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Кейн благодарил фанатов, будто прощаясь. Он разочаровался в «Тоттенхэме» и уже спрашивал у игроков «Сити» о жизни в Манчестере