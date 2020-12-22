Защитник «Сити» Рубен Диаш – игрок сезона АПЛ по версии журналистов. Он обошел де Брюйне и Кейна

Ассоциации футбольных журналистов Англии (FWA) назвала лучшего футболиста сезона в АПЛ.
Им стал центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш. Он первый защитник, удостоенный приза лучшему игроку чемпионата Англии, с 1989 года – тогда наградили Стива Никола из «Ливерпуля».
24-летний португалец в голосовании обошел партнера по «Ман Сити» Кевина де Брюйне и форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Диаш перешел в клуб из Манчестера прошлым летом из «Бенфики». В 31 матче Премьер-лиги он забил 1 гол и получил 3 желтые карточки.
В минувшем сезоне приз от FWA получил хавбек и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.
Фото: твиттер FWA