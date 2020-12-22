Защитник «Сити» Рубен Диаш – игрок сезона АПЛ по версии журналистов. Он обошел де Брюйне и Кейна

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Ассоциации футбольных журналистов Англии (FWA) назвала лучшего футболиста сезона в АПЛ.

Им стал центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш. Он первый защитник, удостоенный приза лучшему игроку чемпионата Англии, с 1989 года – тогда наградили Стива Никола из «Ливерпуля».

24-летний португалец в голосовании обошел партнера по «Ман Сити» Кевина де Брюйне и форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Диаш перешел в клуб из Манчестера прошлым летом из «Бенфики». В 31 матче Премьер-лиги он забил 1 гол и получил 3 желтые карточки.

В минувшем сезоне приз от FWA получил хавбек и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Фото: твиттер FWA

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