Россия заявила 17 хоккеистов для участия в ЧМ, Бочаров в списке 

На сайте ИИХФ появился состав сборной России из 17 хоккеистов для участия в чемпионате мира-2021.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), («Коламбус»), («Филадельфия»), («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»).

Нападающие: («Сан-Хосе»), , , Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ), , , Артем Швец-Роговой (все – СКА), («Коламбус»).

Завтра перед первым матчем с Чехией заявка будет дополнена, два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.