Россия заявила 17 хоккеистов для участия в ЧМ, Бочаров в списке 

Теги ЦСКА СКА ИИХФ Сборная России по хоккею Антон Бурдасов ЧМ по хоккею Максим Шалунов Михаил Григоренко Игорь Ожиганов Антон Слепышев Владислав Гавриков Никита Задоров Александр Самонов Рушан Рафиков Иван Бочаров Владислав Каменев Константин Окулов Иван Проворов Александр Барабанов Артем Швец-Роговой Артем Зуб Павел Карнаухов Хоккей

На сайте ИИХФ появился состав сборной России из 17 хоккеистов для участия в чемпионате мира-2021.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой (все – СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»). 

Завтра перед первым матчем с Чехией заявка будет дополнена, два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли. 

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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