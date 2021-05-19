Россия заявила 17 хоккеистов для участия в ЧМ, Бочаров в списке 

На сайте ИИХФ появился состав сборной России из 17 хоккеистов для участия в чемпионате мира-2021.
Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).
Защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»).
Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой (все – СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»).
Завтра перед первым матчем с Чехией заявка будет дополнена, два места останутся для хоккеистов, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.