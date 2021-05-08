Бекхэм введен в Зал славы АПЛ

Бывший полузащитник был введен в Зал славы .

Англичанин выступал за «Юнайтед» с 1993 по 2003 год. Он провел за клуб 265 матчей в чемпионате, забил 62 мяча и сделал 80 голевых передач.

Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии в составе «МЮ» и один раз признавался лучшим игроком месяца в лиге.

46-летний англичанин – восьмой член Зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда, Денниса Бергкампа и Стивена Джеррарда.