Александр Григорян: «Лесбиянство в женских игровых видах спорта абсолютно естественно. Как и лесбиянство вообще»

Экс-тренер клубов и женских команд высказался о геях и лесбиянках в футболе.

– Про женский футбол рядового болельщика обычно интересуют два вопроса. Первый: почему такая срака, почему на это невозможно смотреть? И второе: говорят, половина там другой ориентации, неестественной.

– А насчет мужского футбола, ты думаешь, один Горетцка только высказался (хавбек «Баварии» в интервью Playboy призвал футболистов-геев не скрывать ориентацию – прим. Sports.ru)? Думаешь, в мужском футболе у всех ориентация правильная?

– Для меня большая часть из них – пидорасы. Как играют.



– Не-не, неправильно – полупидоры. Когда заходишь иногда в лифт со своими футболистами, и там пахнет духами. И думаешь: «Ну что это такое, ###?»

Дело не в том, что можно выбрить себе все что можно – эпиляцию сделать. На мой взгляд, ориентация не имеет абсолютно никакого значения. Имеет значение – ты мужчина или не мужчина? Неужели ты думаешь, что среди пидоров, как ты их назвал, нет храбрых и достойных людей?

– Не, это не про ориентацию, а про их человеческие качества.

– Так же среди ребят нормальной ориентации есть те, кого можно назвать этим словом по своему содержанию, не по ориентации.

Ты говоришь, что в женском футболе много лесбиянок. А в женском гандболе, волейболе?

– Так много их там, лесбиянок?

– А в чем проблема? Этот вопрос вообще никого не должен волновать. Нету дыма без огня, но это не имеет никакого значения.

Конкретно мои наблюдения насчет девушек-лесбиянок, занимающихся футболом: на мой взгляд, они более одержимы футболом. И, соответственно, я понимаю, что в других видах спорта такой же перенос. Большая степень одержимости, может, доходящая до какой-то критической.

– А как лесбиянки и геи уживаются в одной команде с людьми традиционной ориентации? Футболисты говорят, что если узнают о ком-то такое, не сядут вместе на одно поле. У девочек есть такое?

– Нет. Лесбиянство в женских игровых видах спорта абсолютно естественно. Как, собственно, и лесбиянство вообще. Ты же о нем узнаешь больше через игровые виды спорта. Что ты о нем знаешь в реальной жизни? – сказал тренер.