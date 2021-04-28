Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова запросила госфинансирование на фильм о матче Карпова и Корчного

Студия «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова запросила финансирование у Фонда кино на художественный фильм «Чемпион мира».

Картина расскажет историю матча между чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, который в свое время покинул СССР и был лишен советского гражданства.

Планируется, что режиссером станет Алексей Сидоров, известный по сериалу «Бригада». Роль Корчного исполнит Константин Хабенский, роль Карпова – Иван Янковский.

Фильм должен выйти в прокат в следующем году.

Корчной против всех: к смерти великого шахматиста