Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова запросила госфинансирование на фильм о матче Карпова и Корчного

Студия «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова запросила финансирование у Фонда кино на художественный фильм «Чемпион мира».
Картина расскажет историю матча между чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, который в свое время покинул СССР и был лишен советского гражданства.
Планируется, что режиссером станет Алексей Сидоров, известный по сериалу «Бригада». Роль Корчного исполнит Константин Хабенский, роль Карпова – Иван Янковский.
Фильм должен выйти в прокат в следующем году.