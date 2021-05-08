Лапорта хочет пригласить Райкарда в «Барселону». Экс-тренер каталонцев без работы с 2013 года

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Бывший главный тренер «Барселоны» Франк Райкард может вернуться в каталонский клуб.

По информации Mundo Deportivo, кандидатура 58-летнего специалиста обсуждается в руководстве «Барсы». Напомним, что Райкард стал первым тренером, приглашенным президентом клуба Жоаном Лапортой в 2003 году.

Утверждается, что к Райкарду хорошо относятся важные игроки «Барсы», а также бывшие футболисты клуба, которые поддерживают контакт с Лапортой.

При таком раскладе Хави, сейчас работающий с катарским «Аль-Саддом», может стать главным тренером «Барселоны Б», а уже потом возглавить основную команду.

На данный момент у «Барселоны» нет четкого решения по поводу отставки нынешнего главного тренера команды Роналда Кумана. Однако Лапорта хочет получить как можно больше информации о специалистах, которые могут сменить Кумана на этом посту.

Райкард находится без работы с 2013 года. Его последней командой была сборная Саудовской Аравии. Неизвестно, сможет ли Лапорта убедить Райкарда вернуться к тренерской деятельности, поскольку уже 8 лет он живет в Амстердаме с женой и двумя детьми.

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