Джеррард введен в Зал славы АПЛ

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Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, возглавляющий «Рейнджерс», был введен в Зал славы АПЛ.

Джеррард 17 лет играл за «Ливерпуль». Он забил 120 голов и отдал 92 результативных паса за 504 матча в Премьер-лиге.

Стивен шесть раз признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Англии. Он выиграл 7 трофеев в Англии, но не был чемпионом.

40-летний англичанин – седьмой член Зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда и Денниса Бергкампа.

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