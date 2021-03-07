Джеррард введен в Зал славы АПЛ

Бывший капитан , возглавляющий , был введен в Зал славы .

Джеррард 17 лет играл за «Ливерпуль». Он забил 120 голов и отдал 92 результативных паса за 504 матча в Премьер-лиге.

Стивен шесть раз признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Англии. Он выиграл 7 трофеев в Англии, но не был чемпионом.

40-летний англичанин – седьмой член Зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда и Денниса Бергкампа.