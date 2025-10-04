Булыкин о «Локо»: «Хочется, чтобы добился больших побед молодыми игроками в пику «Зениту» и «Спартаку», тратящих десятки миллионов евро на легионеров – многие из них не усиливают РПЛ»

Дмитрий Булыкин высказался о ставке «Локомотива» на российских игроков.

Сегодня красно-зеленые сыграют с «Динамо» в 11-м туре РПЛ .

«Фаворита здесь нет — обе команды играют с перепадами, но имеют потенциал для борьбы за высокие места. Шансы равные — многое зависит от исполнительского мастерства футболистов в конкретных эпизодах и способности тренеров минимизировать ошибки своих подопечных.

«Локомотив» довольно хорошо выглядит в этом сезоне, он сумел еще год назад подобрать состав из большой группы молодых и голодных до побед ребят, добавив к ним несколько опытных футболистов. Символом первых является Батраков, символом вторых — Баринов. Когда они в форме, «Локо » способен на многое.

И очень хочется, чтобы у команды получилось добиться больших побед, особенно в пику «Зениту » и «Спартаку », которые тратят десятки миллионов евро на легионеров, многие из которых не усиливают наш чемпионат. Надеюсь, «Локомотив» покажет, что это делать необязательно, а можно добиваться успеха и своими молодыми игроками», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо ».