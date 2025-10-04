  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин о «Локо»: «Хочется, чтобы добился больших побед молодыми игроками в пику «Зениту» и «Спартаку», тратящих десятки миллионов евро на легионеров – многие из них не усиливают РПЛ»
1

Булыкин о «Локо»: «Хочется, чтобы добился больших побед молодыми игроками в пику «Зениту» и «Спартаку», тратящих десятки миллионов евро на легионеров – многие из них не усиливают РПЛ»

Дмитрий Булыкин высказался о ставке «Локомотива» на российских игроков.

Сегодня красно-зеленые сыграют с «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

«Фаворита здесь нет — обе команды играют с перепадами, но имеют потенциал для борьбы за высокие места. Шансы равные — многое зависит от исполнительского мастерства футболистов в конкретных эпизодах и способности тренеров минимизировать ошибки своих подопечных.

«Локомотив» довольно хорошо выглядит в этом сезоне, он сумел еще год назад подобрать состав из большой группы молодых и голодных до побед ребят, добавив к ним несколько опытных футболистов. Символом первых является Батраков, символом вторых — Баринов. Когда они в форме, «Локо» способен на многое.

И очень хочется, чтобы у команды получилось добиться больших побед, особенно в пику «Зениту» и «Спартаку», которые тратят десятки миллионов евро на легионеров, многие из которых не усиливают наш чемпионат. Надеюсь, «Локомотив» покажет, что это делать необязательно, а можно добиваться успеха и своими молодыми игроками», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо».

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?1267 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЛокомотив
logoДмитрий Булыкин
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сычев о «Локо»: «У них качественный состав для борьбы за чемпионство. Баланс в сторону россиян добавляет уверенности, для тренера это большое подспорье»
4вчера, 20:07
Бабаев сообщил, что «Локо» не отпустил Баринова в ЦСКА: «Было общение. Если бы Дмитрий не был готов, мы бы не общались, но он не стал действовать вопреки интересам родного клуба»
8вчера, 13:32
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»
22вчера, 09:10
Главные новости
Хави о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживал, как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья, но трофеи перевесили. Ламин победит, когда его команда выиграет ЛЧ или ЧМ»
17вчера, 22:07
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
вчера, 22:00Тесты и игры
Аморим не покинет «МЮ» сам: «Решать совету директоров, я не могу этого сделать. Было бы тяжело уйти, если бы я не сделал все возможное для продолжения карьеры здесь»
38вчера, 21:57
Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги – это всего лишь лиги развития, почему у Англии только две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»
51вчера, 21:46
«МЮ» и «Ман Сити» связались с опорником «Баварии» Павловичем. «ПСЖ» и «Ювентусу» немец тоже интересен
7вчера, 21:20
Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет
15вчера, 21:14
За изнасилование 18-летней с отягчающими обстоятельствами экс-вратарю «Нанси» Валету грозит до 20 лет тюрьмы. Девушка обвинила игрока в «вагинальных и анальных проникновениях»
59вчера, 21:13
Чемпионат Англии. «Борнмут» победил «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
33вчера, 20:57
Фати признан игроком месяца в «Монако». Арендованный у «Барсы» вингер забил 4 гола в 3 матчах
13вчера, 20:42
Невилл об «МЮ» и Амориме: «Игра и результаты неприемлемы. Я бы никогда не стал призывать уволить тренера, но руководство захочет перемен как можно скорее»
15вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Место Гафина на посту главы совета директоров «Динамо» может занять Лукьянов из ВТБ. Он входит в руководство хоккейного и регбийного «Динамо»
119 минут назад
Райт о Кейне: «Он побьет рекорд Ширера, если вернется. Для его наследия важно выиграть что-то в «Тоттенхэме»
6вчера, 22:03
Ещенко о дерби «Спартака» и ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер»
4вчера, 21:40
Батт про «МЮ»: «Если займут место в топ-10, не буду счастлив, но клуб очень далек от возвращения туда, где хочет быть. Взял бы в команду Кина из своих времен, было бы много хороших высказываний»
2вчера, 21:37
«Арсенал» и Тимбер начали переговоры о продлении контракта
2вчера, 21:30
Регилон может перейти в «Интер Майами». 28-летний испанец покинул «Тоттенхэм» в июле
1вчера, 21:07
Чемпионат Испании. «Осасуна» принимает «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
8вчера, 19:00Live
«Ювентус» за расистские оскорбления в адрес Маккенни запретил троим болельщикам «Пармы» посещать свои матчи
1вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Сассуоло» обыграл «Верону» на выезде, «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
5вчера, 20:46
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
2вчера, 20:43