Двукратный призер Олимпиад Александр Привалов скончался в возрасте 87 лет

Заслуженный тренер СССР Александр Привалов ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призер – Александр Васильевич Привалов», – говорится в сообщении.

Александр Привалов – двукратный призер Игр (1960, 1964), двукратный серебряный призер чемпионатов мира, пятикратный чемпион СССР в гонке на 20 км.

С 1966 по 1991 год был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994) был старшим тренером женской сборной России.

С 1994 по 1998 работал тренером в Польше.

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