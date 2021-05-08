Станислав Черчесов: «Играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу»

Теги Станислав Черчесов Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Евро-2020 Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о сроках присоединения футболистов, выступающих за рубежом, к национальной команде.

– Наши легионеры 23 числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок – 25 мая.

– Хорошо ли, что первый матч с Бельгией?

– Любая игра идет в плюс, если ты хорошо готов. Над этим и работаем.

Соперника мы не выбираем, уже несколько раз играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу, – сказал Черчесов.

Евро-2020 начинается 11 июня. Сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья