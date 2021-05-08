Станислав Черчесов: «Играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о сроках присоединения футболистов, выступающих за рубежом, к национальной команде.
– Наши легионеры 23 числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок – 25 мая.
– Хорошо ли, что первый матч с Бельгией?
– Любая игра идет в плюс, если ты хорошо готов. Над этим и работаем.
Соперника мы не выбираем, уже несколько раз играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу, – сказал Черчесов.
Евро-2020 начинается 11 июня. Сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.