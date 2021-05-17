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    НБА. Плей-ин. «Вашингтон» играет с «Индианой» за выход в плей-офф

    Теги результаты Индиана НБА Вашингтон Баскетбол

    В четверг, 20 мая, в матче турнира плей-ин за последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции НБА «Вашингтон» принимает «Индиану».

    НБА

    Плей-ин

    Матч за 8-й посев в плей-офф

    Вашингтон – Индиана
    Дата проведения
    21 мая, 03.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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