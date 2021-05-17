НБА. Плей-ин. «Вашингтон» играет с «Индианой» за выход в плей-офф

В четверг, 20 мая, в матче турнира плей-ин за последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции НБА «Вашингтон» принимает «Индиану».
НБА
Плей-ин
Матч за 8-й посев в плей-офф
- Дата проведения
- 21 мая, 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Леброн может играть до 80. Потому что даже одноногий и слепой он выигрывает ключевые матчи
Леброн рассыпается в комплиментах Стефу, хотя уже давно терпеть его не может. Почему?
Тейтум набрал 50 очков и вывел «Бостон» на «Бруклин». Первый день плей-ин НБА завершился разгромами