НБА. Плей-ин. «Вашингтон» играет с «Индианой» за выход в плей-офф

В четверг, 20 мая, в матче турнира плей-ин за последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции принимает «Индиану».

НБА

Плей-ин

Матч за 8-й посев в плей-офф

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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