Леонид Слуцкий: «Казань – топ. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о Казани.

– Расскажите про Казань. Как вы там освоились?

– Супер, топ вообще. Всех приглашаю в Казань – лучший город. Та же Москва, только без пробок, вот представь.

Идеальное место на планете, другими словами. Все то же самое, плюс еще исторический колорит, национальный. Пробок нет, прекрасная погода, все супер.

– Чисто?

– Очень чисто. Кстати, майские праздники у нас были очень длинные, и Казань была в топ-5, куда все туристические сайты рекомендовали поехать. Туристов было – не протолкнуться.

– А куда идет в Казани Леонид Слуцкий, когда нет тренировок?

– Кремлевская набережная. Я живу недалеко – прекрасная набережная, чтобы гулять, отдыхать. Шикарно. Я хожу в театры – там очень шикарный диапазон. Кремль шикарный. Улица Баумана – подобие Арбата, пешеходная шикарная улица. Очень многогранный город.

Если ты увидишь, как там выглядит кукольный театр... Мне хотелось взять чужого ребенка и сказать: «Мы вместе сюда придем», – сказал Слуцкий в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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