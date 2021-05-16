Джефф Монсон про конфликт России и США: «Это американская исключительность: Америке позволено делать все, что она хочет»

Бывший боец ММА, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон рассказал о причинах конфликта России и США.

«Главная причина – экономика. Это новый трубопровод в Черном море, это «Северный поток 2», благодаря которому Россия сможет продавать более дешевый газ в Европу. Сейчас газ идет через Украину, и Россия платит много налогов, но эти налоги не помогают Украине строить дороги, школы или больницы.

Эти налоги уходят бизнесменам, некоторые из них – граждане США, включая сына Джо Байдена Хантера. Поэтому США так умоляют Европу не допустить строительство «Северного потока».

Жители Европы получат более дешевый газ, Россия получит больше прибыли, так как не будет платить налоги на Украине. Это хорошо для всех, кроме кучки бизнесменов в США, поэтому на Россию накладывают все больше санкций.

Когда мы говорим про Украину, Донецк, Луганск, Донбасс – все это не про землю и людей, а про деньги, про торговую экспансию США и укрепление ее позиций. Соединенные Штаты окружили Россию военными базами.

Если вы посмотрите на карту, то увидите 25 или 30 баз НАТО рядом с границами. СССР попробовал разместить военную базу на Кубе в 1962-м, из-за этого едва не началась ядерная война.

Это американская исключительность: Америке позволено делать все, что она хочет. Но если какая-то страна начинает делать то же самое или становится на пути американского империализма, США наносят удар либо с помощью оружия, чего нельзя сделать с Россией, либо с помощью санкций.

Они могут прекратить торговлю с Россией или заставить другие страны присоединиться к торговому эмбарго. В итоге люди в стране начинают злиться, протестуют против правительства и Путина. США устраивают проблемы, потому что им не нравится, когда они не получают желаемое», – сказал Монсон.

Джефф Монсон: «Советский Союз распался не из-за провала коммунизма. Это предательство страны и людей»