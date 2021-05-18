Третьяк о ЧМ-2021: «У каждого хоккеиста будет нашивка «Россия в моем сердце» под пиджаком»

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что игроки сборной России на ЧМ-2021 будут носить под пиджаком нашивку с надписью «Россия в моем сердце».

Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

«Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, [под пиджаком] будет [нашивка] «Россия в моем сердце».

Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира», – сказал Третьяк.

Напомним, что сборная России будет играть на ЧМ-2021 в свитерах без герба, флага и других национальных символов РФ в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по спору WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Вместо гимна России будет звучать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

На ЧМ сборная России сыграет в одной группе с Великобританией, Чехией, Швейцарией, Данией, Словакией, Швецией и Беларусью.

Флаг России используется при уличном оформлении Риги к ЧМ-2021