Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021: Рылов, Чупков, Чимрова поплывут в финалах

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 11-й соревновательный день. Будет разыграно 6 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
20 мая
Плавание
200 м, баттерфляй, женщины
19:00
Российская участница: Светлана Чимрова.
100 м, спина, мужчины
19:06
Российский участник: Евгений Рылов.
200 м, вольный стиль, женщины
20:02
200 м, брасс, мужчины
Российские участники: Антон Чупков, Кирилл Пригода.
20:09
200 м, комплекс, мужчины
20:16
4x100 м, комбинация, микст
20:22
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Участники эстафеты станут известны по итогам квалификации.