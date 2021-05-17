Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021: Рылов, Чупков, Чимрова поплывут в финалах

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Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 11-й соревновательный день. Будет разыграно 6 комплектов медалей. 

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

20 мая

Плавание

200 м, баттерфляй, женщины

19:00

Российская участница: Светлана Чимрова

100 м, спина, мужчины

19:06

Российский участник: Евгений Рылов

200 м, вольный стиль, женщины

20:02

200 м, брасс, мужчины

Российские участники: Антон Чупков, Кирилл Пригода

20:09

200 м, комплекс, мужчины

20:16

4x100 м, комбинация, микст

20:22

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Участники эстафеты станут известны по итогам квалификации. 

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