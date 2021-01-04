Харри Кейн: «Я хочу выйти на уровень Роналду и Месси. Цель – забивать по 50, 60, 70 голов и брать трофеи каждый сезон»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о целях, которые он перед собой ставит.

«Я могу еще так много дать. Моя статистика может быть еще лучше, чем сейчас.

Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.

То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще», – заявил Кейн.

Ранее появилась информация о том, что форвард намерен покинуть «Тоттенхэм» этим летом и уже уведомил об этом руководство клуба. Сообщалось, что он хочет перейти в «Манчестер Сити».

В этом сезоне Кейн провел 34 матча в АПЛ, забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач. С полной статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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