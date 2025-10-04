Место Гафина на посту главы совета директоров «Динамо» может занять Лукьянов из ВТБ. Он входит в руководство хоккейного и регбийного «Динамо»
Виктор Лукьянов может занять пост главы совета директоров московского «Динамо».
Об этом сообщает Legalbet.
Лукьянов занимает должность управляющего директора в ВТБ — старшего вице-президента Управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга.
Также он входит в состав совета директоров хоккейного и регбийного «Динамо».
На днях пост председателя совета директоров футбольного «Динамо» покинул Дмитрий Гафин.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости