  Место Гафина на посту главы совета директоров «Динамо» может занять Лукьянов из ВТБ. Он входит в руководство хоккейного и регбийного «Динамо»
Место Гафина на посту главы совета директоров «Динамо» может занять Лукьянов из ВТБ. Он входит в руководство хоккейного и регбийного «Динамо»

Виктор Лукьянов может занять пост главы совета директоров московского «Динамо».

Об этом сообщает Legalbet.

Лукьянов занимает должность управляющего директора в ВТБ — старшего вице-президента Управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга. 

Также он входит в состав совета директоров хоккейного и регбийного «Динамо».

На днях пост председателя совета директоров футбольного «Динамо» покинул Дмитрий Гафин.

