Войнов подписал контракт с «Динамо» на 2 года. Зарплата – более 70 млн рублей за сезон

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Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на два года. 

По информации «Чемпионата», зарплата игрока составит чуть более 70 млн рублей в год. 

Войнов не играл в сезоне-2020/21. Сообщалось, что он ждет окончания дисквалификации в НХЛ.

Последним клубом Войнова был «Авангард». В сезоне-2019/20 он провел 59 игр в регулярном чемпионате и набрал 41 (11+30) очко при показателе полезности «+4».

В плей-офф он сыграл 6 матчей и отметился одной передачей при полезности «-8».

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