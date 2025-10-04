  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Штаб Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией перед матчем с «Порту». У Жозе был грипп еще перед игрой с «Челси»
2

Штаб Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией перед матчем с «Порту». У Жозе был грипп еще перед игрой с «Челси»

Тренерский штаб Жозе Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией.

Основные симптомы у заболевших в преддверии воскресного матча чемпионата Португалии с «Порту» – головная боль и ломота в теле.

На днях, перед игрой Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) в Лондоне, Моуринью признавался, что у него были повышенная температура и симптомы гриппа. Медицинский штаб «Бенфики» следит за ситуацией, но обеспокоенность состоянием футболистов сохраняется.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?1400 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
logoБенфика
logoЧелси
logoПорту
logoтравмы
logoЗдоровье
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Португалия
logoЖозе Моуринью
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-тренер «Селтика» О′Нил о Моуринью: «Великий тренер, умный. Жозе никогда не успокоится, хочет показать, насколько он хорош. Но его «Порту» жульничал весь путь до финала Кубка УЕФА»
42 октября, 21:24
Моуринью встретился с бывшим сотрудником «Челси» на пресс-конференции: «Где мое любимое печенье?» Пулман, работавший в клубе 56 лет, угостил тренера, они обнялись
151 октября, 11:39Видео
Моуринью о судействе с «Челси»: «Педро мог получить вторую желтую гораздо раньше. В УЕФА слишком строго следуют букве правил»
1630 сентября, 22:07
Главные новости
Состав сборной России, дискомфорт в паху у Ямаля, инсайд про увольнение Ларионова, Усман Нурмагомедов победил Хьюза, трехцветный мяч ЧМ-2026 и другие новости
7 минут назад
Директор «Баварии» о срыве трансферов Виртца и Вольтемаде: «Остаемся одним из самых привлекательных клубов мира. Подписали из АПЛ Диаса и Джексона, а 2 года назад – Кейна»
417 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
242 минуты назад
Хави о «Золотом мяче»: «Ямаль заслуживал, как и Витинья, Салах, Педри и Рафинья, но трофеи перевесили. Ламин победит, когда его команда выиграет ЛЧ или ЧМ»
20вчера, 22:07
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
вчера, 22:00Тесты и игры
Аморим не покинет «МЮ» сам: «Решать совету директоров, я не могу этого сделать. Было бы тяжело уйти, если бы я не сделал все возможное для продолжения карьеры здесь»
47вчера, 21:57
Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги – это всего лишь лиги развития, почему у Англии только две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»
60вчера, 21:46
«МЮ» и «Ман Сити» связались с опорником «Баварии» Павловичем. «ПСЖ» и «Ювентусу» немец тоже интересен
8вчера, 21:20
Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет
19вчера, 21:14
За изнасилование 18-летней с отягчающими обстоятельствами экс-вратарю «Нанси» Валету грозит до 20 лет тюрьмы. Девушка обвинила игрока в «вагинальных и анальных проникновениях»
73вчера, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
2 минуты назад
«Акрон» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
32 минуты назад
Первая лига. «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
сегодня, 03:17
Безуглов о Мусаеве и защитной маске: «Тамерлан будет носить ее до матча со «Спартаком» включительно. Потом будем смотреть»
сегодня, 02:59
Место Гафина на посту главы совета директоров «Динамо» может занять Лукьянов из ВТБ. Он входит в руководство хоккейного и регбийного «Динамо»
4сегодня, 02:26
Булыкин о «Локо»: «Хочется, чтобы добился больших побед молодыми игроками в пику «Зениту» и «Спартаку», тратящим десятки миллионов евро на легионеров – многие из них не усиливают РПЛ»
2сегодня, 02:11
Райт о Кейне: «Он побьет рекорд Ширера, если вернется. Для его наследия важно выиграть что-то в «Тоттенхэме»
6вчера, 22:03
Ещенко о дерби «Спартака» и ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер»
5вчера, 21:40
Батт про «МЮ»: «Если займут место в топ-10, не буду счастлив, но клуб очень далек от возвращения туда, где хочет быть. Взял бы в команду Кина из своих времен, было бы много хороших высказываний»
2вчера, 21:37
«Арсенал» и Тимбер начали переговоры о продлении контракта
2вчера, 21:30