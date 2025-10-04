Штаб Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией перед матчем с «Порту». У Жозе был грипп еще перед игрой с «Челси»
Тренерский штаб Жозе Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией.
Основные симптомы у заболевших в преддверии воскресного матча чемпионата Португалии с «Порту» – головная боль и ломота в теле.
На днях, перед игрой Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) в Лондоне, Моуринью признавался, что у него были повышенная температура и симптомы гриппа. Медицинский штаб «Бенфики» следит за ситуацией, но обеспокоенность состоянием футболистов сохраняется.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости