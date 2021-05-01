Отец и брат Месси убеждают форварда перейти в «ПСЖ» (Le Parisien)

Родственники Лионеля Месси настаивают на организации перехода футболиста из «Барселоны» в .

По информации Le Parisien, аргентинец привык обсуждать ситуацию по контракту с отцом, который выполняет функции его агента, и с одним из своих братьев. И они настаивают на переходе Месси в «ПСЖ».

Французский клуб даст футболисту более низкую зарплату, чем в предыдущие сезоны, однако она будет выше той, что предлагает ему «Барса» сейчас. Также «ПСЖ» готов предложить Месси подписной бонус.

Лео хочет продлить контракт с «Барселоной», но он больше не верит в команду. В этом сезоне «Барса» станет 3-й или 4-й в Ла Лиге. Кроме того, команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «ПСЖ».

Месси некомфортно в команде, которая способна лишь на победу в Кубке Испании. Он хочет находиться в сильном клубе, который ведет борьбу за все трофеи.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 35 матчей в , забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.