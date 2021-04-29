У Фонда кино запросили 550 млн рублей на фильм «Русская пятерка». Режиссер – Костомаров

Вчера, 19 мая, в Москве прошел ежегодный питчинг Фонда кино, где авторы и продюсеры фильмов защищали свои проекты, чтобы получить финансовую поддержку от государства.

Как сообщил журналист Станислав Гридасов, у Фонда кино запросили 550 млн рублей на фильм «Русская пятерка».

«Вчера в Фонде кино продюсеры защищали свои проекты (право получить деньги из госбюджета), ну и без наших любимых спортивных драм не обошлось. Близкая к «Газпрому» кинокомпания 1-2-3 Production (кинотрилогия «Гоголь», сериал «Эпидемия», который прошлой осенью прошумел на нетфликсе) запросила 550 миллионов рублей на «жизнеутверждающую» картину «Русская пятерка» (при общем бюджете фильма 800 млн).

Речь, как я понимаю, идет о «Русской пятерке» (Константинов, Фетисов, Федоров, Ларионов, Козлов), то есть это, видимо, продолжение проекта хоккейного агента Дана Мильштейна (агент Кучерова, Василевского, Задорова и т.д.), который уже выпустил на эту тему документальную книгу и документальным фильм, как на английском, так и на русском языках.

Продюсером фильма станет Нелли Яралова (сериалы «Золотая Орда», «Магомаев», «Казанова»), сценаристом – Андрей Золотарев («Лед», «Лед-2», футбольный «Тренер» Козловский), режиссером – наимоднейший Павел Костомаров (сериалы «Эпидемия» и «Перевал Дятлова»).

Планируется, что в прокат картина выйдет в 2023 году к хоккейному чемпионату мира в Санкт-Петербурге», – написал Гридасов в телеграм-канале.

Как пишет «Кинопоиск», в основу картины «Русская пятерка» легла реальная история , Владимира Константинова, , и Вячеслава Козлова. С помощью разных ухищрений они уехали из СССР, чтобы играть в . Хоккеисты попали в «Детройт» и в его составе взяли Кубок Стэнли.