Гран-при Монако-2021. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 18-й

Монте-Карло
20 мая 2021 года
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11.684 (30 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,112 (32)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,390 (28)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,397 (27)
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,423 (32)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,695 (24)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,814 (28)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,024 (24)
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,062 (28)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,298 (26)
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,381 (31)
12. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,491 (27)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,511 (26)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,515 (28)
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,573 (26)
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,825 (32)
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,909 (31)
18. Никита Мазепин («Хаас») +2,723 (26)
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,732 (25)
20. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,145 (11)
Гран-при Монако-2021. 1-я практика. Перес – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 17-й
1-я практика Леклера в Монако продлилась 8 минут до поломки коробки передач
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